Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld-Oldenrode, Dragoneranger/ B 248, am 04.03.2022 um 07:10 Uhr Zur angegebenen Unfallzeit ist ein 22-jähriger aus einem Kalefelder Ortsteil mit seinem Fahrrad die Straße Dragoneranger in Richtung B 248 gefahren. Im Kreuzungsbereich hat der Radfahrer hierbei einen bevorrechtigten 39-jährigen Bad Gandersheimer übersehen, der mit seinem Ford Transit auf der Bundestraße aus Seesen kommend in Richtung Echte gefahren ist. Hierdurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 5.000 Euro. (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell