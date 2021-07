Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Ermittlungsgruppe nimmt Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln fest

Delmenhorst (ots)

In der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch wurde im Mai 2021 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Ziel der eingesetzten Beamtinnen und Beamten war es, mit umfangreichen Maßnahmen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 39-jährigen Delmenhorster zu führen und den Nachweis des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gerichtsverwertbar zu erbringen.

Am Dienstag, 27. Juli 2021, erfolgte der Zugriff. Der Beschuldigte wurde dabei als Beifahrer in einem Pkw gestoppt und festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der ihm zuzuordnenden Wohnungen und Gebäude in Delmenhorst wurden mehr als zehn Kilogramm Marihuana, über fünf Kilogramm Amphetamin, fünf Kilogramm Ecstasy, 1.000 Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente, 90 Gramm Kokain und diverse andere Betäubungs- und Aufputschmittel gefunden. Des Weiteren wurde Bargeld in fünfstelliger Höhe einbehalten. Zwei Fahrzeuge, die im Eigentum des Beschuldigten stehen, wurden mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 39-jährige Beschuldigte am Mittwoch, 28. Juli 2021, einem Haftrichter am Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell