Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bedrohung

Rudolstadt (ots)

Da beobachtet wurde, wie ein Hund an einen Aufsteller in der Rudolstädter Marktstraße pinkelt, wurden die Hundehalter von den Geschäftsleuten angesprochen. Es entwickelte sich eine verbale Streitigkeit, in der die Hundebesitzer den Ladeninhabern Schläge androhten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Paar mit zwei französischen Bulldoggen nicht festgestellt werden, deshalb werden Zeugen gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden. Es handelt sich um einen hellen und einen dunklen Hund, die am Samstag gegen 10.50 Uhr Gassi geführt wurden. Die Frau hat braune, zu dem Zeitpunkt hochgesteckte Haare. Sie war mit einer grauen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet. Der Mann trug eine graue Fleecejacke und eine Tarnfleck-Jogginghose. Er ist kräftig gebaut und hat kurze Haare.

