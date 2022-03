Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall

Reichmannsdorf (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brach unter einem Carport in Reichmannsdorf am Samstagmittag ein Brand aus. Ein Wohnmobil und der Carport verbrannten, die Fassade vom Rotschnabelnest wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Kripo Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich dort zu melden.

