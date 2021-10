Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in der Kirche

Nordhausen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in die Kirche St. Maria auf dem Berg, an der Sangerhäuser Straße ein. Scheinbar fanden der oder die Einbrecher nichts. Sie verließen das Gotteshaus ohne Diebesgut. Der entstandene Schaden ist gering.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell