Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss geklärt

Unterwellenborn (ots)

Samstag gegen 20.50 Uhr wurde per Notruf bekannt: "Mein Pkw stand abgeparkt vor dem Haus. Dann hörte ich einen Schlag und der Pkw stand fünf Meter weiter weg und ist total beschädigt. Im Umfeld liegen mehrere Trümmerteile. Ein Mercedes fuhr weg." Ein Nachbar hat den Unfall gesehen und so konnte die 33-jährige Fahrerin ermittelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Test ergab den Wert von 2,08 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Der Schaden am Mercedes wird auf 10.000 Euro, der Schaden am abgeparkten Auto auf 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

