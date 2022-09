Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Rohbau an - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Elektrounternehmens bemerkte am Dienstag (20.9.), gegen 8.15 Uhr, dass die Stromleitung in dem Rohbau, in dem er aktuell Elektroarbeiten durchführt, abgetrennt wurde. Der Mann stellte dann fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst die Terrassentür des Gebäudes an der Stiftstraße angegangen sind. Mittels eines Werkzeugs haben sie hier den Schließmechanismus manipuliert, um ins Innere zu gelangen. Im Rohbau selbst haben der oder die unbekannten Täter dann mit einem spitzen Gegenstand die Stromversorgung gekappt. Nach ersten Ermittlungen wurden aus dem Rohbau keine weiteren Gegenstände entwendet. Der Sachschaden liegt bei über tausend Euro. Die 34-jährige Eigentümerin war letztmalig am Montag auf der Baustelle, zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Beschädigungen vorhanden. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 8.15 Uhr etwas Auffälliges im Bereich der Stiftstraße gesehen haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

