Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Präsenzeinsatz Bünder Innenstadt - Ergebnis der Fahrzeugkontrollen

Bünde (ots)

(um) Die Polizei Herford hat am Freitagabend zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Bünder Innenstadt mit verstärkten Kräften zahlreiche Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen erhielten die Beamten Unterstützung durch Mitarbeiter des Kreises Herford und ebenso der Stadt Bünde, die gemeinsam unterwegs waren. Im Verkehrsraum begegneten den Einsatzkräften an diesem Abend eine Vielzahl von Fahrzeugen in der Bünder Innenstadt, die der sogenannten "Tuningszene" zuzuordnen waren. Die Beamtinnen und Beamten haben dabei den gesamten "Innenstadtring" um die Straßen Am Markt, Blankener Straße/Levisonstraße/Osnabrücker Straße bis hin zum Autohof, die Lettow-Vorbeck-Straße etc. in die Kontrollestrecken mit aufgenommen. Der höchste unverantwortliche Geschwindigkeitsverstoß lag an der Levisonstraße bei 92 km/h bei erlaubten 50 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße alleine im Ordnungswidrigkeitenbereich betrugen 49 Verfahren, davon waren sogar 4 Verstöße mit einem Fahrverbot belegt. Neben zahlreichen Kontrollberichten, die an das zuständige Straßenverkehrsamt weitergeleitet werden, gab es 8 Ordnungswidrigkeiten, bei denen die Betriebserlaubnis der PKW erloschen war. Die technischen Veränderungen an den Fahrzeugen sind an diesem Abend durch speziell geschulte Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei überprüft worden. Die Präsenzeinsätze werden zukünftig in der Bünder Innenstadt weiter fortgesetzt. Es muss mit unangekündigten Kontrollen der Polizei insbesondere an den Wochenendtagen/-nächten gerechnet werden.

