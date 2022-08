Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Mittwoch, 10.08.2022, in Ahaus eine Pedelecfahrerin erfasst. Diese erlitt leichte Verletzungen. Eine 69-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Adenauerring aus Richtung Fuistingstraße kommend unterwegs. Als die Ahauserin nach rechts in den Vredener Dyk abbog, kam es zur Kollision: Eine 56-Jährige hatte den Radweg am Adenauerring in Gegenrichtung befahren und war dabei, die Einmündung des Vredener Dyks bei Grünlicht zu queren. Der Geh- und Radweg ist in beiden Fahrtrichtungen freigegeben. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Ahauserin in ein Krankenhaus. (to)

