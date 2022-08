Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Erneut Einbruch in Imbiss

Vreden (ots)

In zwei Nächten in Folge ist ein Imbiss an der Stadtlohner Straße in Vreden das Ziel von Einbrechern geworden. Zwischen Dienstag, 09.08.2022, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 10.08.2022, 05.35 Uhr, warfen Unbekannte erneut eine Scheibe einer Seitentür ein und betraten das Gebäude. Im Inneren suchten die Täter mutmaßlich nach Bargeld und wurden fündig. Mit einer geringen Menge Bargeld aus einer Trinkgeldkasse flüchten die Einbrecher. Bereits am Vortag waren Unbekannte in gleicher Form in das Schnellrestaurant eingebrochen (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5293085). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

