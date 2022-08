Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kleinkind schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein einjähriges Kind am Mittwoch, 10.08.2022, in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 16.55 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Bauerschaft Quantwick gekommen: Ein 34-jähriger Ahauser hatte dort mit einem Quad angehalten. Bei laufendem Motor wollte eine Achtjährige zusteigen, um eine Runde mitzufahren. Nach ersten Erkenntnissen griff sie beim Aufsitzen an den Lenker und betätigte so versehentlich den Gashebel. Dadurch macht das Quad einen Satz nach vorne und traf das vor dem Fahrzeug stehende Kleinkind. Es kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (to)

