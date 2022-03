Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Frau flüchtet, Polizistin verletzt

Am Mittwoch nahm die Polizei eine Frau in Ehingen vorläufig fest.

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW auf der B311 von Oberdischingen in Richtung Öpfingen. Dort überholte sie, obwohl dies zur Sicherheit des Verkehrs verboten ist. Polizisten beobachteten dies und wollten sie in Gamerschwang anhalten. Die Fahrerin ignorierte die Signale der Polizei und fuhr weiter nach Ehingen. In der Schlechtenfelder Straße stoppte die Polizei dann den VW. Ein Mitfahrer rettete sich dort aus dem Auto. Er habe die 52-Jährige mehrfach gebeten, aussteigen zu dürfen, schilderte er später der Polizei. In diesem Zuge wendete die Flüchtende ihr Fahrzeug. Dabei rollte der VW über den Fuß einer Polizistin, die leicht verletzt wurde. Die Fahrerin setzte ihre Flucht fort. Die Polizei nahm sie später in Ulm an ihrer Wohnung fest.

Die Verkehrspolizei Laupheim sucht nun Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche durch die Flucht der 52-Jährigen in ihrem blauen Kleinwagen gefährdet wurden. Sie war ab etwa 11.25 Uhr auf der B311 von Oberdischingen nach Ehingen unterwegs. Dort fuhr sie auf der B465 in Richtung Münsingen. Im Kreisverkehr wendete sie und fuhr anschließend auf der B311 in Richtung Riedlingen. An der Einmündung zur Schlechtenfelder Straße bog sie nach rechts ab und steuerte auf ein Gelände. Im weiteren Verlauf fuhr sie nach Ulm. Die Zeugen und diejenigen, die gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07392/96300 zu melden.

