Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Recklinghausen (ots)

Die Mitarbeiterin eines Geldinstituts in Haltern am See verhinderte sprichwörtlich in letzter Minute einen Betrug.

Am Dienstagvormittag rief eine unbekannte Frau einen 85-jährigen Mann aus Haltern am See (Stadtteil Sythen) an und gab sich als Enkeltochter aus. Am Telefon wurde erklärt sie habe einen Autounfall gehabt und benötige nun mehrere tausend Euro Bargeld.

Der 85-Jährige konnte von der erzählten Geschichte überzeugt werden und machte sich auf den Weg zur Bank um den genannten Betrag von seinem Konto abzuheben. Der Mitarbeiterin des Geldinstituts kam die Abhebung verdächtig vor, sie informierte die Polizei.

Vor Ort konnte der Mann über den Betrugsversuch aufgeklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

