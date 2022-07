POL-RE: Recklinghausen: Zweiradfahrer stürzten übereinander

Recklinghausen (ots) - Herten Montagabend parkte ein 47-Jähriger seinen grauen Opel Zafira auf einem Parkplatz am Wittkamp. Als er Dienstagmorgen zu seinem Pkw zurückkehrt, weist dieser einen Lackschaden in Höhe von ca. 2000 Euro auf der Fahrerseite auf. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Waltrop Auf der Straße "Am Schacht" ist es zwischen Samstagabend und Montagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein ...

mehr