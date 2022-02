Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Mehrere geparkte Autos aufgebrochen und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Käfertal brachen unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Käfertal in mehrere geparkte Autos ein. Die Unbekannten schlugen in der Nelkenstraße sowie in den Straßen "Auf dem Sand" und "Am Rebstock" an einem BMW, einem Peugeot und einem Mazda im Bereich der vorderen, bzw. hinteren Tür jeweils die Dreieckscheibe ein. Anschließend griffen sie durch das entstandene Loch und entriegelten das jeweilige Fahrzeug. Danach durchsuchten sie die Fahrzeuge und ließen ausschließlich Bargeld mitgehen. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

