POL-HF: Autos ineinander geschoben - Zwei Personen leicht verletzt

Vlotho (ots) - (jd) Zwei Männer hielten sich am Donnerstag (15.9.), gegen 11.45 Uhr in einem Geschäft an der Herforder Straße auf und baten darum, dass eine 53-jährige Mitarbeiterin Geld wechselt. Dies tat die Frau zunächst, im Anschluss wurde sie gemeinsam mit zwei weiteren Zeuginnen von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen ging ein weiterer Mann erneut zum Kassenbereich und entwendete ...

