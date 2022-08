Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Motorradfahrer stürzt aus unbekannter Ursache - gültige Fahrerlaubnis derzeit noch unklar

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Untermühlaustraße. Hierbei kam ein Motorradfahrer aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern und stürzte im weiteren Verlauf. Sein Motorrad rutschte hierbei entlang des Fahrstreifens und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ob der Fahrer die nötige Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

