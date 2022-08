Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14.00 Uhr im Bereich von E 5 in der Mannheimer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der Fahrer des VW missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. In Folge dessen kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. An dem PKW entstand ebenfalls ein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell