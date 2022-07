LPI-J: Brennender Hochstand

Apolda (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter mehrere Graffiti-Schmierereien an Türen und Toren von Wohnhäusern in Apolda im Faulborn und in der August-Bebel-Straße hinterlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

