LPI-J: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Donnerstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in Kahla im Rahmen einer Überprüfung eine manipulierte Dichtung an einem ursprünglich nicht genutzten Hausgasanschluss festgestellt, über diesen offenbar rechtswidrig Gas bezogen wurde. Aktuell ist unklar seit wann und durch wen diese Manipulation vorgenommen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

