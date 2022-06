POL-KLE: Kleve-Materborn - Unbekannte zündeln auf Spielplatz

Straelen (ots) - In der Nacht zu Samstag (11.06.2022) verschafften sich unbekannte Täter gegen 01:25 Uhr Zugang zur Mülldeponie am Niersbroeker Weg. Die Unbekannten hatten den Maschendrahtzaun durchtrennt um auf das Gelände zu gelangen. Die Täter entwendeten Dieselkraftstoff aus drei verschiedenen Fahrzeuge und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in ...

