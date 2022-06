Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Dieseldiebstahl

Unbekannte leeren Tank

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Montag (13. Juni 2022), 07:00 Uhr, sind unbekannte Täter einen grauen Opel Insignia angegangen, der auf der Van-den-Bergh-Straße abgestellt war. Am Montag bemerkte die Besitzerin des Wagens, dass der Tankdeckel offen stand und ihr Tank leer war. Offenbar hatten unbekannte Täter den Dieseltreibstoff aus dem Wagen gezapft und entwendet. Nachbarn hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr Geräusche gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

