Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Radfahrer angefahren - 70-Jähriger leicht verletzt

Bersenbrück (ots)

An Donnerstagnachmittag war ein 86-Jähriger mit seinem Opel auf der Quakenbrücker Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Als er beabsichtigte nach links in die Straße "Am Buchenwald" einzubiegen missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 70-jährigen Pedelec Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Radfahrer kam infolgedessen zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Bei Eintreffen der Beamten kümmerte sich der Rettungsdienst um den Bersenbrücker und brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Wagen war nur leicht beschädigt.

