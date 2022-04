Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an acht Pkw

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf dem Westerberg zu einer Serie von Sachbeschädigungen im Bereich der Wilhelmstraße. An acht Pkw unterschiedlicher Marken und Modelle wurden jeweils die Motorhauben zerkratzt. Auf alle Motorhauben wurde eine Art X reingekratzt. Die Fahrzeuge waren im Bereich zwischen der Hausnummer 15 und Hausnummer 65 (ca. 350 m Entfernung) geparkt. Ein betroffener Pkw stand auf einer freizugänglichen Hofeinfahrt, alle anderen standen am Fahrbahnrand. Die Osnabrücker Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sie werden gebeten, sich unter 0541/1816540 oder 0541/3272215 zu melden.

