Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Trunkenheitsfahrt führte zum Unfall beim Abbiegevorgang und einer leichtverletzten Person

Bissendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Hauptweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 50-jähriger war mit seinem VW Lupo auf der Bad Essener Straße in nördliche Richtung unterwegs und beabsichtige nach links in den Hauptweg einzubiegen. Dieses nahm der hinter ihm fahrende 54-jährige Fahrer eines Ford Transit vermutlich nicht wahr und beabsichtigte den vorausfahrenden Wagen zu überholen. Während des Abbiegevorgangs erfasste der Transit den Lupo auf der Fahrerseite, sodass beide Fahrzeuge im Seitenraum der Straße landeten. Der 50-Jährige hatte großes Glück und wurde bei dem Crash nur leicht verletzt, seine 49-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Unfallverursacher blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber zur Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihm auch gleich eine Blutprobe entnommen, da sich während der Unfallaufnahme herausstellte, dass der 54-jährige unter Einfluss von Alkohol seinen Pkw führte. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

