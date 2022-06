Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus

Täter steigen durch Kellerfenster

Issum (ots)

Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag (13. Juni 20223) sind unbekannte Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in den Keller eines Einfamilienhauses an der Bertastraße eingedrungen. Sie durchsuchten anschließend mehrere Schränke im gesamten Haus und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und einen Kaffeevollautomaten der Marke De Longhi. Ihren Fluchtweg traten die Unbekannten durch die Terrassentür an. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02831 1250 entgegen. (cs)

