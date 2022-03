POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Schwegenheim/Lingenfeld (ots) - Gestern führte die Polizei Germersheim mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zeitraum von 10 Uhr bis 11 Uhr überwachte die Polizei den Verkehr in der Neustadter Straße in Schwegenheim. Dabei kam es erfreulicherweise zu keinen Verstößen. In der Germersheimer Straße in Lingenfeld waren in dem Zeitraum zwischen 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr insgesamt drei Verkehrsteilnehmer zu schnell ...

