Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Opel stößt mit Radfahrerin zusammen - 81-jährige Bünderin schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 41-jähriger Mann aus Bünde fuhr gestern (21.9.) mit seinem Opel um 17.00 Uhr auf dem Strotweg aus Richtung Herforder Straße kommend. An der Kreuzung Strotweg / Südring beabsichtigte der Mann, seine Fahrt geradeaus in Richtung Bohnenstraße fortzusetzen. An der dortigen Haltelinie stoppte der Mann sein Fahrzeug und ließ zunächst einen 77-jährigen Radfahrer passieren, der auf dem Fahrradschutzstreifen des Südrings fuhr. Als dieser den Kreuzungsbereich verlassen hatte, beschleunigte der 41-Jährige seinen Opel, um seine Fahrt fortzusetzen. In diesem Moment bemerkte er, dass unmittelbar hinter dem 77-Jährigen noch eine weitere Radfahrerin fuhr. Der Mann versuchte noch, sein Auto abzubremsen, konnte den Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin jedoch nicht mehr verhindern. Die 81-jährige Radfahrerin aus Bünde schleuderte in Folge des Aufpralls auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Sachschaden liegt bei rund 1450 Euro.

