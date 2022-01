Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Fulda - Ein 57-jähriger Fußgänger und eine 59-jährige Fußgängerin - beide aus Großenlüder - wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (05.01.) leicht verletzt. Ein 25-jähriger Seat-Fahrer befuhr, gegen 17.30 Uhr, in Fulda die Robert-Kircher-Straße in Richtung der Straße "Am Rosengarten" und wollte in diese nach links abbiegen. Hierbei erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache die beiden Fußgänger, welche zeitgleich die dortige Fußgängerampel von der Robert-Kircher-Straße kommend überquerten. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda - Eine 23-jährige VW-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (05.01.) schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Taxi-Fahrer, gegen 16.20 Uhr, die Ronsbachstraße aus Richtung Rangstraße kommend in Richtung Mainstraße und bog verbotswidrig nach links in die Mainstraße ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die Mainstraße aus Richtung Frankfurter Straße kommend in aufsteigende Richtung befuhr. Die 23-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Fulda - Infolge eines medizinischen Notfalls, entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (06.01.), gegen 9 Uhr, auf der A 7 - zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld/Schlitz - Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 63-jähriger Berufskraftfahrer aus Löhne mit seinem Sattelzug in Richtung Kassel unterwegs, als er wegen eines akut auftretenden gesundheitlichen Problems zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Lkw mit der Betonleitwand, wurde anschließend nach rechts quer über die Fahrbahn abgewiesen und stieß mit der rechtsseitigen Schutzplanke - an der das Gespann zum Stillstand kam - zusammen. Durch den Unfall wurde der Fahrer augenscheinlich nicht verletzt, befand sich jedoch aufgrund seines Gesundheitszustands in hilfloser Lage und konnte sich nicht eigenständig aus dem verriegelten Führerhaus befreien. Er wurde durch Kräfte der Feuerwehr Fulda unter Einsatz technischer Hilfsmittel aus dem Lkw gerettet und anschließend umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Wegen der Landung des Rettungshubschraubers und für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die A 7 rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Der dadurch entstandene etwa vier Kilometer lange Verkehrsstau löste sich nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wegen des geringen Verkehrsaufkommens zügig wieder auf.

Polizeiautobahnstation Petersberg

2. HEF

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra- Am frühen Donnerstagmorgen (06.01.), gegen 00.05 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Ronshausen die B 27 und nutzte die Abfahrt Bebra-Süd in Richtung Hersfelder Straße, um im dortigen Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Dabei geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (05.01.), gegen 15:15 Uhr, befuhren ein 30-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Audi A3 und eine 53-jährige Frau aus Gerstungen mit einem Nissan Juke die Zufahrtsstraße "An der Haune" zur Bundesstraße 27 in Richtung Fulda. Der Bad Hersfelder musste beim Abbiegevorgang auf die Bundesstraße 27 verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Frau aus Gerstungen vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Nissan auf den Audi A3 auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Homberg - Am Montag (27.12.), gegen 8 Uhr, rangierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug in der "Marktstraße" in Höhe der Hausnummer 61. Hierbei touchierte er die Heckstoßstange eines dort geparkten blauen Ford Fiestas. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grünen Kleinwagen gehandelt haben. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

