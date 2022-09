Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mehrere Carportaufbrüche in Wohnsiedlung

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (22.09.) gelang es bislang unbekannten Einbrechern gleich drei Taten zu verüben. Die Täter brachen dabei die Abstellräume der Carports an Reihenhäusern in der Friedrichstraße auf. Im ersten Fall nahmen die Täter nach dem Bruch des Schlosses noch nicht mal etwas mit. Sie gingen leer aus. In einem weiteren Fall stahlen die Diebe ein Rennrad. Die genauen Schäden müssen durch die Geschädigten noch detailliert angegeben werden. Der Schaden an sich beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in räumlich und zeitlichem Zusammenhang geben kann, wird gebeten sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

