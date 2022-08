Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Ursenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrschülerin auf Motorrad verunglückt

Schriesheim (ots)

Am Montag um kurz vor 14 Uhr verunglückte während der Fahrstunde eine 18-jährige Fahrschülerin auf der L596 zwischen Rippenweier und Ursenbach mit ihrem Motorrad und verletzte sich schwer. Die 18-Jährige war mit ihrem Fahrlehrer in Richtung Ursenbach unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das Zweirad bergen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell