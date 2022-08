Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Betrug von "Europol" in letzter Sekunde vereitelt

Neckargemünd (ots)

Eine 62-jährige Frau verhinderte am Montag gegen 11 Uhr den versuchten Telefonbetrug eines angeblichen "Europol-Mitarbeiters" in Neckargemünd. Die Frau wurde von einer 28-jährigen Bekannten kontaktiert, welche sich in einem Neckargemünder Supermarkt befand, um den vermeintlichen Polizeibeamten sogenannte "Apple-Pay-Karten" im Wert von 500 Euro zu kaufen. Die Betrüger forderten die 28-Jährige auf, nach dem Erwerb die weltweit einlösbaren Karten-Codes elektronisch zu übermitteln.Noch bevor die 28-Jährige die Codes an die Betrüger schickte, bat sie die 62-jährige Freundin um Rat, welche sie über die Betrugsmasche aufklärte. So flog der Schwindel in letzter Sekunde auf, weshalb nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Schaden entstanden ist.

Wieder einmal hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, die verschiedenen Betrugsmaschen im Bekanntenkreis zu kommunizieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell