Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Skulptur "schlafendes Kind mit Pferd" teilweise entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am 19. August wurde das Polizeirevier Heidelberg-Nord über einen Diebstahl auf dem Gelände der alten Kinderklinik im Neuenheimer Feld informiert. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Monate seit dem 1. Januar bis zum 26. Juli. Der Diebstahl wurde erst so spät bemerkt, da die Skulptur im Rahmen von Umbaumaßnahmen umgelagert und mit einem Bauzaun gesichert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten unbekannte Täter das weiße, etwa hüfthohe, Pferd des Gesamtkunstwerks auf bisher ungeklärte Weise. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Figur. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Pferdes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell