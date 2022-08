POL-MA: Heidelberg: Jugendrad gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Seitentüre unbefugten Zutritt in ein Brautmodengeschäft in I 1. Im Innern versuchten die Einbrecher offenbar eine Wand zu durchbohren um möglicherweise in angrenzende Geschäftsräume zu gelangen, was diesen aber nicht gelang. ...

