Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: PKW aufgebrochen - Lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Auto zurück!

Mannheim (ots)

Gleich zweimal schlug ein bislang Unbekannter in der Zeit von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr rund um die U-Quadrate zu und machte dabei über 1.000 Euro Beute. Bei einem geparkten Dacia in U4 hebelte der Täter das Schloss der Beifahrertüre auf und gelangte so in den Innenraum. Dort entwendete er schließlich mehrere hundert Bargeld aus einem zurückgelassenen Geldbeutel. Aus einem geparkten Fiat am Cahn-Garnier-Ufer nahe der Böcklerstraße entwendete der Unbekannte ebenfalls einen zurückgelassenen Geldbeutel und ein Tablet, nachdem er eine Scheibe des Autos einschlug. In beiden Fällen entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Lassen Sie keine Wertgegenstände, Rucksäcke, Taschen oder elektronischen Geräte im Fahrzeug zurück! Auch wenn Sie das Auto nur kurz verlassen. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell