POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Diebstahl aus PKW

Heilbronn (ots) - Ingolstadt, 22.08.2022 Tötungsdelikt in Ingolstadt: - Opfer endgültig identifiziert - Ermittlungen weiterhin in alle Richtungen - Zeugenaufruf Bei der KPI Ingolstadt wurde im Zusammenhang mit dem aktuellen Tötungsdelikt, bei dem am 16.08.22 in Ingolstadt in einem Pkw eine leblose Frau aufgefunden wurde, eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Den ...

