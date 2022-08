POL-AC: Versuchter Raubüberfall auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots) - Ein Einbrecher ist in der vergangenen Nacht (12.08.2022) auf frischer Tat ertappt worden. Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 01.00 Uhr die Polizei gerufen. Er hatte gesehen, wie der Mann in einen Schnellimbiss an der Mauerstraße eindrang. Die gerufenen Polizisten konnten den 24-Jährigen Stolberger noch im Verkaufsraum stellen und festnehmen. Bei ihm fanden die Beamten Betäubungsmittel, einen ...

mehr