POL-AC: Täterfestnahme nach Einbruch in Schnellimbiss

Eschweiler (ots) - Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann gestern Vormittag (11.08.2022) schwer verletzt worden. Der 34-Jährige war gegen 11 Uhr dabei, in der 1. Etage die Außenfenster eines Bürogebäudes an der Kaiserstraße zu reinigen, als er von der Leiter abrutschte. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der Stolberger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

