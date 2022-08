POL-AC: Auto stößt mit Motorrad zusammen - Motorradfahrer schwer verletzt

Eschweiler/Stolberg (ots) - Ein 44-Jähriger aus Eschweiler hat gestern Abend unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle verursacht. Personen wurden jedoch nicht verletzt. Mehreren Zeugen war der Mann gegen 20 Uhr in der Burgstraße aufgefallen, als er schwankend und offensichtlich angetrunken in sein Fahrzeug stieg und in Richtung Wilhelmstraße losfuhr. In der Quellstraße rammte der Fahrer einen Blumenkübel und zwei ...

