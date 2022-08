Polizei Aachen

POL-AC: Alkohol am Steuer: Fahrer verursacht mehrere Unfälle

Eschweiler/Stolberg (ots)

Ein 44-Jähriger aus Eschweiler hat gestern Abend unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle verursacht. Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Mehreren Zeugen war der Mann gegen 20 Uhr in der Burgstraße aufgefallen, als er schwankend und offensichtlich angetrunken in sein Fahrzeug stieg und in Richtung Wilhelmstraße losfuhr. In der Quellstraße rammte der Fahrer einen Blumenkübel und zwei geparkte Pkw. Der 44-Jährige konnte schließlich in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Stolberg ausfindig gemacht werden. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Unfallwagen und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell