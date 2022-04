Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen rund um die Nordhelle

Meinerzhagen/Hersched (ots)

Die Polizei hat am Sonntag in Meinerzhagen-Ihne und Herscheid-Reblin Tempo-Messstellen eingerichtet. In Willertshagen wurden Motorräder kontrolliert.

An der Messstelle Nordhelle stand das Messgerät im Bereich der sogenannten "Applauskurve". Hier passierten insgesamt 539 Kfz die Messstelle, davon waren 57 Kräder. Es kam zu 53 Verstößen. 37 in Form eines Verwarngeldes, in 16 Fällen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Höhe der Verfehlung folgen. In zwei Fällen handelte es sich um Motorradfahrer. Die höchste Überschreitung wurde an dieser Stelle von einem Pkw, einem Audi mit Gummersbacher Zulassung, begangen. Er befuhr den mit 50 km/h beschilderten Bereich mit 105 km/h.

1400 Fahrzeuge passierten den Bereich der zweiten Messstelle auf der L 539, Ortslage Ihne. 111 Kräder befuhren im Zeitfenster den Bereich.110 Verkehrsteilnehmer befuhren den Messbereich mit einer überhöhten Geschwindigkeit. 14 Kräder waren zu schnell unterwegs, lediglich in einem Fall wird eine Anzeige erstattet. Die höchste Geschwindigkeit wurde durch ein Motorrad (MK) mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 129 km/h erzielt - bei zugelassenen 70 km/h.

Durch die technischen Kontrollkräfte im Bereich der L 539, Ortslage Meinerzhagen-Willertshagen wurden auch Verstöße festgestellt und geahndet. Sie stellten in vier Fällen eine schlechte bzw. unzulässige Bereifung fest und schrieben entsprechende Anzeigen. Bei zwei Motorrädern wurden nicht zulässige Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Ein gleichgelagerter Verstoß wurde ebenfalls bei einem amerikanischen Sportwagen festgestellt.

Ein ebenfalls im Einsatz befindlicher Kradfahrer der Polizei entdeckte im Bereich der L 539 ein auffälliges Zweirad. Dieses Gefährt "schwamm" im normalen Fahrverkehr mit, obwohl es lediglich ein Versicherungskennzeichen aufwies. Wie sich nach dem Anhalten herausstellte, wurden leistungssteigernde, manipulative Eingriffe an dem Mofa vorgenommen worden. Das Krad wurde zur Feststellung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt, gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Vormittag näherte sich der Kontrollstelle ein Pkw, der wegen überlauter Abgasgeräusche auffiel und angehalten wurde. Weil neben den zahlreichen unzulässigen Veränderungen auch die Abgasanlage auffällig erschien, führten die Beamten eine Standgeräuschmessung durch. Dabei bemerkten sie Marihuanageruch im Fahrzeuginnenraum. Nach einer Belehrung erfolgte die Durchsuchung des Fahrzeugführers und seines Pkw. Hierbei wurde eine nicht unerhebliche Menge an Amphetamin und eine übersichtliche Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. In einem Rucksack wurde zudem eine echt erscheinende Gasdruckpistole mit Laservisiereinrichtung aufgefunden. Die drogentypischen Ausfallerscheinungen beim Fahrer machten eine Blutprobenentnahme unentbehrlich. Den Fahrer erwartet ein umfangreiches Strafverfahren, u.a. wegen Verstoßes gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetze.

Ferner wurde ein schwer beladener Anhänger hinter einen Lkw festgestellt, dessen Bremse völlig ohne Funktion war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Anzeige ist die Folge. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell