Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsdiebstahl in/aus KFZ

Altena (ots)

Am Sonntagnachmittag oder -abend wurden am Kohlberg zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die beiden Opel Corsa und der parkten zwischen ca. 12.40 Uhr und 19.30 Uhr auf Parkplatz gegenüber der Zufahrt zum Kohlberghaus. An beiden Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. So konnte der Täter die auf den Beifahrersitzen liegenden Gegenstände an sich nehmen: eine Aktentasche und eine Geldbörse. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Fahrzeugnutzer sollten, auch für kurze Aufenthalte wie einem kurzen Spaziergang, grundsätzlich keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen - weder vermeintlich "versteckt" unter den Sitzen und schon gar nicht offen von außen einsehbar. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell