POL-MK: Auto-Emblem herausgebrochen

Menerzhagen (ots) - Ladendiebe haben sich Freitag bzw. in der darauf folgenden Nacht in einem Baumarkt am Darmcher Weg bedient. Die Unbekannten waren bereits am Freitag aufgefallen. Mitarbeiters des Marktes entdeckten verschiedene Waren, die auf dem Außengelände deponiert wurden. Sie fanden jedoch nicht alles. Denn in der folgenden Nacht überkletterte mindestens ein Unbekannter den 3 Meter hohen Zaun des ...

