POL-MK: Lagerfeuer am Waldrand/ Betrüger im Chat

Altena (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Böcke brannte am Freitagabend gegen 22:30 Uhr. Zunächst geriet offenbar ein angrenzendes Carport in Brand. Der Brand griff anschließend auf das gesamte Wohnhaus über. Die Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Mehrere Zeugen vernehmen unmittelbar vor dem Brand Geräusche von Feuerwerkskörpern in der ...

