Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen-Feuer/ Lkw-Fahrer überrascht Treibstoff-Diebe/ Frau randaliert im Imbiss/ E-Scooter-Fahrer mit Joint/ Jugendliche beschmieren Wand

Plettenberg (ots)

Am Freitag gegen 3.30 Uhr gab es vor einem Haus an der Holbeinstraße einen lauten Knall. Als ein Anwohner nach draußen schaute, sah er drei brennende Abfallbehälter. Der Zeuge löschte das Feuer, das bereits auf Hecke und Gartenzaun übergegriffen hatte. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Lkw-Fahrer überraschte heute Morgen um 2.35 Uhr an der Industriestraße zwei mutmaßliche Diesel-Diebe unter seiner Zugmaschine. Beide Personen krabbelten nach seiner Aufforderung unter dem Fahrzeug hervor, stießen den Fahrer zu Boden und rannten in unbekannte Richtung davon. Einer der Tatverdächtigen trug eine Einkaufstasche bei sich. Der leichtverletzte 56-Jährige wurde vom Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Aufgrund der Aufbruchspuren am Tank der Zugmaschine geht die Polizei davon aus, dass die Personen Kraftstoff stehlen wollten. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Nach dem dritten von ihr veranlassten Polizei-Einsatz wurde eine stark alkoholisierte 25-jährige Plettenbergerin am Freitagabend ins Gewahrsam nach Lüdenscheid gebracht. Dort konnte sie ihren Rausch ausschlafen. Das erste Mal rückte die Polizei kurz vor 20 Uhr aus zur Lennestraße, wo sich die junge Frau weigerte, eine fremde Wohnung zu verlassen. Die Polizeibeamten erteilten einen Platzverweis. Um 21.19 Uhr kam der nächste Anruf: Diesmal weigerte sich die erheblich alkoholisierte 25-Jährige in einem Bus am Bahnhofsplatz, eine Maske aufzusetzen und den Linienbus zu verlassen. Eine halbe Stunde später randalierte sie in einem Imbiss. Sie warf mit Gegenständen um sich, belästigte andere Gäste und spuckte im Eingangsbereich auf den Boden. Die Frau ließ sich widerstandslos Handfesseln anlegen. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam beschimpfte sie die Polizeibeamten als "Hurensohn" und "Wichser". Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Weil an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, stoppte die Polizei am Freitag um 13.25 Uhr auf der Bahnhofstraße einen E-Scooter-Fahrer. Sein Fahrzeug hatte zwar den nötigen Versicherungsschutz. Aber dafür bemerkten die Polizeibeamten bei der Kontrolle, dass der 25-jährige Plettenberger die typischen Ausfallerscheinungen nach dem Konsum von Betäubungsmitteln zeigte, und einen Joint in der Hand hielt. Er musste zur Blutprobe mitkommen auf die Wache. Die Polizei schrieb zwei Anzeigen: wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Jugendliche beschmierten am Freitag gegen 18.25 Uhr eine Hauswand an der Bahnhofstraße mit Graffitis. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Als der Streifewagen eintraf, waren die Jugendlichen bereits verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell