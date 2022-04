Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Wildeshausen ++ flüchtiger Verursacher kann gestellt werden ++ Alkoholbeeinflussung und ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10.04.22, kam es in Wildeshausen gegen 05:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße "Am Umspannwerk" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, während der 25-jährige Unfallgegner mit seiner leicht verletzten 19-jährigen Beifahrerin und seinem nicht mehr fahrbereiten Pkw vor Ort blieb. Anhand der Zeugenangaben konnten die alarmierten Polizeikräfte den Verursacher samt Fahrzeug zeitnah im Nahbereich feststellen. Der Versuch des Fahrzeugführers, sich einer Kontrolle zu Fuß zu entziehen, blieb erfolglos. Neben einer vorliegenden Alkoholbeeinflussung war der 44-Jährige Beschuldigte zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der Unfallverursacher entlassen.

