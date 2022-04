Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Mehrere Verkehrsunfälle bei Regen/Hagel auf der A 29 (im Bereich Wardenburg und Emstek) ++ insgesamt vier leichtverletzte Personen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 09.04.2022, kam es im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Ahlhorn bei wechselhaftem Aprilwetter zu mehreren Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen wird angenommen, dass die Unfallursache eine nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit war. Um 12.35 Uhr ging ein Hagelschauer auf der A 29, Rtg. Oldenburg, Gem. Wardenburg, nieder. Auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes Transporter diesen Streckenabschnitt und wollte den Fahrstreifen nach links wechseln. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Für die Bergung musste der Überholfahrstreifen für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Dabei bildete sich ein Rückstau von bis zu 2 km Länge. Der Gesamtschaden wir auf 10.000,- Euro geschätzt. Im Rückstau kam es zu einem leichten Auffahrunfall mit sehr geringem Sachschaden.

Um 17.25 Uhr ging auf der A 29, Gem. Emstek, ein starker Regenschauer nieder. Auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg verlor zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn dabei ein 51-Jähriger die Kontrolle über seinen PKW Mercedes, der dann nach rechts in die Berme schleuderte und sich überschlug, wobei der Fahrzeugführer glücklicherweise unverletzt blieb. An dem Fahrzeug, dass durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000,- Euro geschätzt.

Kurz nach dem vorgenannten Verkehrsunfall kam es gegen 17.32 Uhr in der Gegenrichtung zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem PKW VW den Überholfahrstreifen, als der Pkw ins Schleudern geriet. Dabei prallte er zunächst gegen den vollbesetzten PKW VW eines 35-Jährigen, der auf dem Hauptfahrstreifen fuhr, um anschließend gegen die Mittelschutzplanke zu schleudern und dann zum Stillstand zu kommen. Der 30-Jährige Unfallverursacher sowie zwei Insassen (11-Jähriges Mädchen/ 7-Jähriger Junge) aus dem anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. Auch hier war der Rettungsdienst im Einsatz. Ein Abschleppunternehmen musste die beiden Fahrzeuge bergen. Der Gesamtschaden wird auf 16.000,- Euro geschätzt.

