POL-ESW: Pressebericht vom 24.11.21

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 22.11.21, 14:30 Uhr und dem 23.11.21, 15:34 Uhr in der Eschweger Innenstadt. Der Unfallverursacher befuhr mit einem Lkw die Straße "Stad" in Richtung "Am Brauhaus" und beschädigte in diesem Zeitraum das Reklameschild eines Brillengeschäftes. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Vorfahrt missachtet

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am gestrigen Vormittag, um 10:15 Uhr, auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 39-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw vom Parkplatz des Baumarktes in den Städtersweg einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Pkw, der von einer gleichaltrigen aus Witzenhausen gefahren wurde, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Wildunfall

Um 04:20 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen die B 249 von Wanfried in Richtung Frieda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, welcher nach dem Aufprall davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Diebstahl aus Kirche

Zwischen dem 21.11.21, 09:00 Uhr und dem 22.11.21, 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der St. Elisabeth-Kirche in Eschwege den gesamten Opferstock vom entsprechenden Ständer ab und entwendeten diesen samt dem darin befindlichen Bargeld. Der Gesamtschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Einbruch in Gartenhaus

Zwischen dem 21.11.21, 15:30 Uhr und dem 23.11.21, 11:50 Uhr versuchten Unbekannte in der Eisenbahnstraße in Eschwege ein Gartenhaus auf dem dortigen Kleingartengelände einzubrechen. Hierzu wurde mittels einer Harke und eines Kinderrechens versucht, den Schlossriegel gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Es blieb ein Sachschaden von ca. 20 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:57 Uhr befuhr gestern Morgen eine 21-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3225 von Friedrichsbrück in Richtung Hessisch Lichtenau. Kurz vor der Einmündung "Im Tal" geriet sie mit ihrem Pkw nach links von der Straße ab, prallte dort zunächst gegen einen Leitpfosten, bevor der Pkw halb im Straßengraben und halb auf einem Wasserdurchlass zum Stehen kam. Die 21-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, dass ein vor ihr fahrendes Fahrzeug ins Schleudern geraten war und sie daher ausweichen musste. Zusätzlich war die Fahrbahn in diesem Streckenabschnitt glatt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Ebenfalls auf glatter Fahrbahn geriet gestern Morgen, um 07:40 Uhr, eine 46-jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw von der Straße ab, als sie die Straße "Im Lindenfeld" in Richtung "Am Mühlberg" in Hessisch Lichtenau befuhr. Der Pkw prallte dadurch gegen die dortige Schutzplanke, wodurch Sachschaden entstand. Die 46-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, zeigte den Unfall aber zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei an.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

