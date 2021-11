Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Telefonhotline des Opferschutzes der Kreispolizeibehörde Kleve

Kreis Kleve (ots)

Anlässlich des "Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt" am Donnerstag den 18. November 2021 schaltet die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Kleve an diesem Tag eine Beratungshotline.

Kriminalhauptkommissar Joachim Verhoeven vom Opferschutz der Polizei Kleve steht an diesem Tag bei Fragen zum Thema Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt zur Verfügung und berät die Anrufer dazu auch in Präventionsangelegenheiten. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist Joachim Verhoeven unter der Telefonnummer 02821 504-5000 erreichbar. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell