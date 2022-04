POL-MK: Diebstahl aus Pkw/ Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Werdohl (ots) - Unbekannte haben über das Oster-Wochenende oder in der Woche danach versucht, in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Borgheller Straße einzubrechen. Festgestellt wurde der Einbruchversuch am Donnerstagnachmittag. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf ...

mehr